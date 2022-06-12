РИА: силы ЛНР взяли под контроль еще два населенных пункта 13 июня 2022 в 02:00 Размер текста - 17 + Они освободили от украинских националистов деревни Видроження и Медная гора Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Луганской Народной Республики взяли под контроль два населенных пункта. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Силы ЛНР взяли под контроль деревни Видроження и Медная гора во время наступления в сторону города Бахмут. На данный момент военнослужащие продолжают вести бой в селе Роты, передают РИА «Новости». Сообщается, что войска наступают одновременно с двух направлений. Они заходят со стороны Светлодарска в ДНР, а также Попасной в ЛНР. Российские войска оказывают артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям, поражая точечными ударами позиции националистов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей ЛДНР от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Бойцы Луганской Народной Республики взяли под контроль два населенных пункта. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Силы ЛНР взяли под контроль деревни Видроження и Медная гора во время наступления в сторону города Бахмут. На данный момент военнослужащие продолжают вести бой в селе Роты, передают РИА «Новости». Сообщается, что войска наступают одновременно с двух направлений. Они заходят со стороны Светлодарска в ДНР, а также Попасной в ЛНР. Российские войска оказывают артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям, поражая точечными ударами позиции националистов. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей ЛДНР от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям