В Екатеринбурге прокуроры заинтересовались сваренной в реке рыбой

Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сбрасывают кипяток в реку, из-за чего гибнет рыба. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Свердловской области.
«Природоохранный прокурор Илдар Якупов выехал на место. Прокуратура привлечет к проверке специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По предварительным данным, там прорвало трубу.
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Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сбрасывают кипяток в реку, из-за чего гибнет рыба. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Свердловской области. «Природоохранный прокурор Илдар Якупов выехал на место. Прокуратура привлечет к проверке специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства. Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По предварительным данным, там прорвало трубу.