В Екатеринбурге прокуроры заинтересовались сваренной в реке рыбой

Природоохранная прокуратура начала проверку после информации о гибели рыбы в реке Исеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сбрасывают кипяток в реку, из-за чего гибнет рыба. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Свердловской области.

«Природоохранный прокурор Илдар Якупов выехал на место. Прокуратура привлечет к проверке специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По предварительным данным, там прорвало трубу.