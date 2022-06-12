12 июня 2022

В Екатеринбурге прокуроры заинтересовались сваренной в реке рыбой

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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, садок, садки, форель, разведение рыбы
Природоохранная прокуратура начала проверку после информации о гибели рыбы в реке Исеть Фото:

Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сбрасывают кипяток в реку, из-за чего гибнет рыба. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Свердловской области.

«Природоохранный прокурор Илдар Якупов выехал на место. Прокуратура привлечет к проверке специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По предварительным данным, там прорвало трубу.

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Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сбрасывают кипяток в реку, из-за чего гибнет рыба. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Свердловской области. «Природоохранный прокурор Илдар Якупов выехал на место. Прокуратура привлечет к проверке специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства. Горячая вода льется в реку возле пешеходного моста на улице Кондратьева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По предварительным данным, там прорвало трубу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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