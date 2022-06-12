Во дворе в Магнитогорске обнаружили ядовитое растение

Жители Магнитогорска регулярно видят в своих дворах белену Фото: Владимир Васин © URA.RU

Жители дома № 5/1 и 5/2 по улице Доменщиков в Магнитогорске Челябинской области обнаружили в своем дворе белену. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Растение является ядовитым и способно вызвать удушье и судороги.

«В районе Доменщиков 5/1 и 5/2 растет белена, несколько кустов уже огромных. Сможет кто-нибудь одолжить лопату штыковую или тяпку? Дети бегают, не дай бог кто отравится» — сообщила участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Кира Мишина.

В комментариях соседи указывают, что белена регулярно появляется на местных газонах. Кто-то самостоятельно ее выкапывает с корнем, кто-то отрезает стебель у земли, а кто-то советует обратиться к коммунальщикам. В управляющей компании ООО «ПА — чин», которая обслуживает данный дом, на обращение URA.RU к моменту публикации материала не ответили.