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11 июня 2022

Во дворе в Магнитогорске обнаружили ядовитое растение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Давыдов. Объезд Челябинска 14.05.2014. Ленинский район, давыдов сергей , двор дома
Жители Магнитогорска регулярно видят в своих дворах белену Фото:

Жители дома № 5/1 и 5/2 по улице Доменщиков в Магнитогорске Челябинской области обнаружили в своем дворе белену. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Растение является ядовитым и способно вызвать удушье и судороги.

«В районе Доменщиков 5/1 и 5/2 растет белена, несколько кустов уже огромных. Сможет кто-нибудь одолжить лопату штыковую или тяпку? Дети бегают, не дай бог кто отравится» — сообщила участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Кира Мишина.

В комментариях соседи указывают, что белена регулярно появляется на местных газонах. Кто-то самостоятельно ее выкапывает с корнем, кто-то отрезает стебель у земли, а кто-то советует обратиться к коммунальщикам. В управляющей компании ООО «ПА — чин», которая обслуживает данный дом, на обращение URA.RU к моменту публикации материала не ответили.

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Жители дома № 5/1 и 5/2 по улице Доменщиков в Магнитогорске Челябинской области обнаружили в своем дворе белену. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Растение является ядовитым и способно вызвать удушье и судороги. «В районе Доменщиков 5/1 и 5/2 растет белена, несколько кустов уже огромных. Сможет кто-нибудь одолжить лопату штыковую или тяпку? Дети бегают, не дай бог кто отравится» — сообщила участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Кира Мишина. В комментариях соседи указывают, что белена регулярно появляется на местных газонах. Кто-то самостоятельно ее выкапывает с корнем, кто-то отрезает стебель у земли, а кто-то советует обратиться к коммунальщикам. В управляющей компании ООО «ПА — чин», которая обслуживает данный дом, на обращение URA.RU к моменту публикации материала не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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