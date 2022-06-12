Появилось видео с камеры в парке Екатеринбурга, где убили мужчину

Предполагаемое место убийства в парке возле УрГУПСа Фото: URA.RU

В распоряжение URA.RU попало видео с камеры видеонаблюдения, установленной в парке возле УрГУПСа. На нем видно, как за полчаса до происшествия по парку прогуливается мужчина с подозрительным предметом в руках.

Авторы видео комментируют, что кадры сделаны в 20:36. Убийство произошло примерно в 21:00. На видео — мужчина в черной куртке отходит от берега реки и выходит на асфальтированную дорогу, а затем двигается в сторону университета. Предполагаемое место убийство — участок возле забора на выходе из парка со стороны улицы Колмогорова.

Читатель URA.RU, который находился в момент происшествия в парке, рассказал, что видел двух рыбаков, которые двигались примерно в 20:30 от пирса УрГУПСа в сторону моста. «Первый (помоложе) шел впереди, покачиваясь, видимо выпивший. А второй, постарше, уронил свои снасти и собирал их. Собрав их, пошел за первым. Шел нам навстречу. Пройдя мимо него, я оглянулся и заметил, что в правой руке он несет открытый нож. Причем несет нож параллельно руке, как бы пряча его от всех», — рассказал собеседник.

Как сообщает корреспондент URA.RU, на месте ЧП до сих пор работают представители Следственного комитета, а также полицейские. Они обходят ближайшие магазины и кафе в поисках очевидцев. Кровь, которая вчера еще была на месте убийства, сегодня высохла. В СУ СКР по Свердловской области не сообщают, задержан ли подозреваемый.

Вечером 12 июня в парке возле УрГУПСа на улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй ранен. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о ЧП. По информации некоторых СМИ, убитым оказался 17-летний юноша, но следователи опровергли эту информацию.

На месте до сих пор работают следователи с металлодетекторами Фото: URA.RU

Предполагаемое место убийства Фото: URA.RU

Информации о задержанном пока нет Фото: URA.RU

Территория была огорожена лентой Фото: URA.RU

Точкой указано предполагаемое место убийства, а стрелочкой — направление движения мужчины на видео Скрин «Яндекс.Карты»

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