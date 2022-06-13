Футбольный клуб «Газпром-Югра» лишился миллионов из-за экс-игрока

Споры из-за денег начались в 2015 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» не смог отсудить у своего бывшего игрока более 2,5 миллиона рублей, которые тот брал в долг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Согласно договору займа, при досрочном расторжении футболистом трудового договора он был обязан вернуть долг в течение 30 дней. Трудовой договор был расторгнут в июне 2015 года, следовательно, долг он должен был вернуть в июле 2015 года. Таким образом, срок защиты права у футбольного клуба истек», — говорится в сообщении Свердловского областного суда.

В 2012 году мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» заключил с одним из игроков клуба соглашение о займе. Долг списывался из зарплаты игрока, а в случае досрочного расторжения контракта с клубом заемщик обязан был вернуть долг в течение месяца. Когда же футболист разорвал в июле 2015 года контракт с клубом, ему предоставили новые условия погашения долга и рассчитали график выплат. «Однако последний платеж мужчина внес в октябре 2015 года, после чего отказался возвращать долг», — сообщает пресс-служба суда.

Спортивный клуб обратился в Березовский городской суд, но там сочли его требования незаконными и встали на сторону игрока, сославшись на пропущенный срок исковой давности. Спортклуб решил обжаловать решение в вышестоящей инстанции — Свердловском областном суде, но проиграл и там.