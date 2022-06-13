В Миассе закрыли автобусный маршрут из-за болезни водителя

В мэрии попросили у жителей извинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) приостановлена работа маршрута №68 «п. Динамо — ЦГБ — п. Динамо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, жители района лишились муниципального транспорта из-за болезни водителя.

«Временно приостановлена работа муниципального маршрута №68 „п. Динамо — ЦГБ — п. Динамо“. Причина — уход водителя на больничный», — говорится на официальной странице администрации во «ВКонтакте».

В мэрии просят отнестись с пониманием к ситуации и приносят извинения жителям за доставленные неудобства. Доехать до социальных объектов внутри района Динамо горожане теперь смогут только с пересадками.