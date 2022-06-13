13 июня 2022

В Миассе закрыли автобусный маршрут из-за болезни водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, маршрутка, городской транспорт, маска защитная, сиз, средства индивидуальной защиты
В мэрии попросили у жителей извинения Фото:

В Миассе (Челябинская область) приостановлена работа маршрута №68 «п. Динамо — ЦГБ — п. Динамо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, жители района лишились муниципального транспорта из-за болезни водителя.

«Временно приостановлена работа муниципального маршрута №68 „п. Динамо — ЦГБ — п. Динамо“. Причина — уход водителя на больничный», — говорится на официальной странице администрации во «ВКонтакте».

В мэрии просят отнестись с пониманием к ситуации и приносят извинения жителям за доставленные неудобства. Доехать до социальных объектов внутри района Динамо горожане теперь смогут только с пересадками.

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В Миассе (Челябинская область) приостановлена работа маршрута №68 «п. Динамо — ЦГБ — п. Динамо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, жители района лишились муниципального транспорта из-за болезни водителя. «Временно приостановлена работа муниципального маршрута №68 „п. Динамо — ЦГБ — п. Динамо“. Причина — уход водителя на больничный», — говорится на официальной странице администрации во «ВКонтакте». В мэрии просят отнестись с пониманием к ситуации и приносят извинения жителям за доставленные неудобства. Доехать до социальных объектов внутри района Динамо горожане теперь смогут только с пересадками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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