Постпред РФ: Россия привыкла жить с санкциями

17 июня 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Постпред при ЕС заявил, что Россия не ждет снятия санкций после спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не ждет, что Евросоюз снимет санкции с прекращением спецоперации, она привыкла жить под ограничениями. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное — что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить», — сказал Чижов в беседе с РИА «Новости». Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. В то же время он говорил, что санкции против России не будут отменены сразу после окончания спецоперации, потребуется время на нормализацию ситуации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не ждет, что Евросоюз снимет санкции с прекращением спецоперации, она привыкла жить под ограничениями. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное — что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить», — сказал Чижов в беседе с РИА «Новости». Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. В то же время он говорил, что санкции против России не будут отменены сразу после окончания спецоперации, потребуется время на нормализацию ситуации.