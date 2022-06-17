17 июня 2022

Постпред РФ: Россия привыкла жить с санкциями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Постпред при ЕС заявил, что Россия не ждет снятия санкций после спецоперации Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не ждет, что Евросоюз снимет санкции с прекращением спецоперации, она привыкла жить под ограничениями. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное — что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить», — сказал Чижов в беседе с РИА «Новости».

Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. В то же время он говорил, что санкции против России не будут отменены сразу после окончания спецоперации, потребуется время на нормализацию ситуации.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Россия не ждет, что Евросоюз снимет санкции с прекращением спецоперации, она привыкла жить под ограничениями. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. «Те источники, которые ближе к принятиям решений, говорят совсем иное — что прекращение боевых действий вовсе не означает автоматического снятия санкций, но мы этого и не ждали. Мы как-то привыкли с ними жить», — сказал Чижов в беседе с РИА «Новости». Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. В то же время он говорил, что санкции против России не будут отменены сразу после окончания спецоперации, потребуется время на нормализацию ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...