Владислав Пинаев спонсировал покупку главного приза на Сабантуй, но сам вручить подарок не приехал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижнего Тагила обсуждают подарок, сделанный мэром города Владиславом Пинаевым победителю конкурса силачей на местном празднике Сабантуй. Пинаев спонсировал покупку главного приза — 40-килограммового барана. Не все оценили такой подарок, тагильчане делятся своим мнением в соцсетях.

«Вот что в голове у этого человека? Собачки, кошечки, бараны… Может, ему пойти уже в глухую деревню коровок пасти, поросятам хвостики крутить? Ну видимо это как раз его тема», — пишет пользователь Артем Артюгин в местном паблике «ВКонтакте». Владислав Пинаев часто выкладывает на своей странице фотографии своих питомцев — карликовых собак, в том числе в платьях.

«Ну какой мэр такой и подарок», — добавляет Дмитрий Исупов. «Лучше бы денег подарил», — пишет Евгений Виноградский. Есть те, кто защищает Пинаева и указывает, что «у татар и башкир баран — дорогой подарок». Пользователь Алексей Желваков назвал «злыднями» тех, кто решил критиковать мэра за такой подарок.

Владислав Пинаев занимает пост мэра Нижнего Тагила с октября 2018 года. Ему 53 года, недавно он ездил в командировку в Донбасс, где проводится специальная военная операция РФ.

Национальный праздник Сабантуй прошел в Нижнем Тагиле 11 июня. Как сообщает ИА «Реальный Тагил», победителем конкурса силачей на празднике стал сотрудник клуба туристов «Азимут» Артем Крутаков, а баран традиционно является главным призом этого соревнования. По словам Крутакова, баран жив и здоров. Сейчас он живет у родителей тагильчанина в частном секторе.

Скрин из группы «Перец. Нижний Тагил», vk.com

Скрин из группы «Перец. Нижний Тагил», vk.com

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