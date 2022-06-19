Ребенок попал в реанимацию после фестиваля в Челябинской области

Несчастными случаем закончилась попытка приготовить шашлык в одной из компаний зрителей, приехавших на Бажовский фестиваль в село Демарино Челябинской области. Десятилетний мальчик получил серьезные ожоги и попал в реанимацию. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС региона.
«Днем 18 июня при розжиге мангала взрослыми с использованием жидкости для розжига получил ожоги мальчик 2011 года рождения. Причиной стала человеческая небрежность. Органами дознания проводится проверка», — рассказали в пресс-центре.
По данным URA.RU от собственного источника, ребенок получил ожоги ног третьей степени. Он госпитализирован в реанимацию областного ожогового центра. Находится в тяжелом состоянии.
Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Пластовском районе Челябинской области с 17 по 19 июня. Он собрал более 20 тысяч зрителей.
Несчастными случаем закончилась попытка приготовить шашлык в одной из компаний зрителей, приехавших на Бажовский фестиваль в село Демарино Челябинской области. Десятилетний мальчик получил серьезные ожоги и попал в реанимацию. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС региона. «Днем 18 июня при розжиге мангала взрослыми с использованием жидкости для розжига получил ожоги мальчик 2011 года рождения. Причиной стала человеческая небрежность. Органами дознания проводится проверка», — рассказали в пресс-центре. По данным URA.RU от собственного источника, ребенок получил ожоги ног третьей степени. Он госпитализирован в реанимацию областного ожогового центра. Находится в тяжелом состоянии. Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Пластовском районе Челябинской области с 17 по 19 июня. Он собрал более 20 тысяч зрителей.