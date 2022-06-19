Ребенок попал в реанимацию после фестиваля в Челябинской области

Несчастный случай произошел на Бажовском фестивале народного творчества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несчастными случаем закончилась попытка приготовить шашлык в одной из компаний зрителей, приехавших на Бажовский фестиваль в село Демарино Челябинской области. Десятилетний мальчик получил серьезные ожоги и попал в реанимацию. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС региона.

«Днем 18 июня при розжиге мангала взрослыми с использованием жидкости для розжига получил ожоги мальчик 2011 года рождения. Причиной стала человеческая небрежность. Органами дознания проводится проверка», — рассказали в пресс-центре.

По данным URA.RU от собственного источника, ребенок получил ожоги ног третьей степени. Он госпитализирован в реанимацию областного ожогового центра. Находится в тяжелом состоянии.

Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Пластовском районе Челябинской области с 17 по 19 июня. Он собрал более 20 тысяч зрителей.