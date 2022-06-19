19 июня 2022
18 июня 2022

Ребенок попал в реанимацию после фестиваля в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ильменский фестиваль. Челябинск., сувенир, свистульки
Несчастный случай произошел на Бажовском фестивале народного творчества Фото:

Несчастными случаем закончилась попытка приготовить шашлык в одной из компаний зрителей, приехавших на Бажовский фестиваль в село Демарино Челябинской области. Десятилетний мальчик получил серьезные ожоги и попал в реанимацию. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС региона.

«Днем 18 июня при розжиге мангала взрослыми с использованием жидкости для розжига получил ожоги мальчик 2011 года рождения. Причиной стала человеческая небрежность. Органами дознания проводится проверка», — рассказали в пресс-центре.

По данным URA.RU от собственного источника, ребенок получил ожоги ног третьей степени. Он госпитализирован в реанимацию областного ожогового центра. Находится в тяжелом состоянии.

Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Пластовском районе Челябинской области с 17 по 19 июня. Он собрал более 20 тысяч зрителей.

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Несчастными случаем закончилась попытка приготовить шашлык в одной из компаний зрителей, приехавших на Бажовский фестиваль в село Демарино Челябинской области. Десятилетний мальчик получил серьезные ожоги и попал в реанимацию. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС региона. «Днем 18 июня при розжиге мангала взрослыми с использованием жидкости для розжига получил ожоги мальчик 2011 года рождения. Причиной стала человеческая небрежность. Органами дознания проводится проверка», — рассказали в пресс-центре. По данным URA.RU от собственного источника, ребенок получил ожоги ног третьей степени. Он госпитализирован в реанимацию областного ожогового центра. Находится в тяжелом состоянии. Бажовский фестиваль народного творчества проходил в Пластовском районе Челябинской области с 17 по 19 июня. Он собрал более 20 тысяч зрителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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