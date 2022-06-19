Сетевой гигант лишил скидок жителей ХМАО

Кассиры супермаркета не могут объяснить почему исчезла скидка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Сургута возмущены, что в магазинах «О’КЕЙ» перестали действовать скидки. Речь идет о бонусной системе, действующей через карту супермаркета. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Черный список Сургут. Отзывы».

«А вы знаете, что уже давно гипермаркет „О’КЕЙ“ дурит покупателей? На кассе всегда спрашивают об их скидочной карте, а по факту она не нужна вообще. Раньше она была скидочная, теперь якобы бонусная. Но с ней скидки не проходят и бонусы не начисляются», — сообщила в сообществе жительница Сургута.

Также автор поста добавила, что у ее знакомых не прошла скидка, предоставлявшаяся прежде в честь дня рождения. При этом девушка уверяет, что кассиры магазина не могут объяснить происходящее. «Ничего не начисляют и не списывают [с карты]. Карту мы спрашиваем, потому что нам сказали спрашивать. Не спросить не имеем права», — цитирует слова кассиров магазина «O’КЕЙ» сургутянка.

В пресс-службу группы компаний «O’КЕЙ» журналистом URA.RU был направлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что после протестов жителей ХМАО интернет-магазин Wildberries отменил платную доставку. Жители Югры создали петицию против введенной платной доставки 200 рублей.