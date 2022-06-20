20 июня 2022
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18 июня 2022

УФАС ХМАО проиграл суд застройщику на полмиллиарда рублей

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УФАС Югры проиграла в арбитражном суде компании «Сибпромстрой» Фото:

УФАС Югры проиграл в арбитражном суде компании «Сибпромстрой», пытаясь оспорить сделку по выкупу детского сада в 42 микрорайоне Сургута стоимостью свыше полумиллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщил учредитель строительной организации Николай Сторожук.

Претензии антимонопольной службы были связаны с тем, что власти выкупили построенный детсад у «Сибпромстроя» стоимостью свыше полумиллиарда рублей на безальтернативной основе. Сам застройщик объясняет, что возведение этого объекта изначально было предусмотрено в комплексном плане развития этой территории. «Главная претензия УФАС [Югры] заключалась в том, почему не было соблюдено федеральное законодательство. Почему власти заключили договор аренды на садик и школу, а не выставили их на аукцион? На ровном месте раздули и полтора-два года эта бодяга шла. А это государственная структура — отвлечение юристов, отвлечение сотрудников», — рассказал Сторожук. Он также добавил, что им дважды удалось отбить нападки антимонопольной службы — в первой и апелляционной инстанции.

В УФАС ХМАО журналисту агентства заявили, что пока изучают документы для принятия решения о дальнейшем оспаривании вердикта арбитражного суда. «Такой механизм как мы выявили, суд, как правило,поддерживает наши доводы. Это практика в центральной части РФ, в других субъектах. Там и прокуратура оспаривает такие сделки в суде», — заявили в окружном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Сторожук подвергал критике антимонопольную службу. Он даже сравнил ее работу с действиями организованной преступной группировки.

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УФАС Югры проиграл в арбитражном суде компании «Сибпромстрой», пытаясь оспорить сделку по выкупу детского сада в 42 микрорайоне Сургута стоимостью свыше полумиллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщил учредитель строительной организации Николай Сторожук. Претензии антимонопольной службы были связаны с тем, что власти выкупили построенный детсад у «Сибпромстроя» стоимостью свыше полумиллиарда рублей на безальтернативной основе. Сам застройщик объясняет, что возведение этого объекта изначально было предусмотрено в комплексном плане развития этой территории. «Главная претензия УФАС [Югры] заключалась в том, почему не было соблюдено федеральное законодательство. Почему власти заключили договор аренды на садик и школу, а не выставили их на аукцион? На ровном месте раздули и полтора-два года эта бодяга шла. А это государственная структура — отвлечение юристов, отвлечение сотрудников», — рассказал Сторожук. Он также добавил, что им дважды удалось отбить нападки антимонопольной службы — в первой и апелляционной инстанции. В УФАС ХМАО журналисту агентства заявили, что пока изучают документы для принятия решения о дальнейшем оспаривании вердикта арбитражного суда. «Такой механизм как мы выявили, суд, как правило,поддерживает наши доводы. Это практика в центральной части РФ, в других субъектах. Там и прокуратура оспаривает такие сделки в суде», — заявили в окружном ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Сторожук подвергал критике антимонопольную службу. Он даже сравнил ее работу с действиями организованной преступной группировки.
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