Путин выдал свердловчанам президентские гранты на творчество

Президент РФ Владимир Путин присудил трем свердловчанам президентские гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с указом президента РФ присудить гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства: генеральному директору Свердловского государственного театра драмы Алексею Бадаеву и директору верхнесалдинской детской школы искусств Елене Суровой», — следует из распоряжения. Кроме этого, грант получил главный администратор Уральского государственного русского оркестра Сергей Шакирьянов.
Президентские гранты выделены на развитие проектов общенационального значения, в свердловском театре деньги пойдут на постановку спектакля «Леопольдштадт». Директор школы искусств планирует создать передвижной выставочно-культурный комплекс, а Шакирьянов получил грант на музыкальный проект «Ожившие картины».
Ранее URA.RU сообщало, что свердловским проектам выделили 100 миллионов из президентского фонда. Также агентство рассказывало о трех управленцах из Свердловской области, которые выиграли в конкурсе «Лидеры России».
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Президент РФ Владимир Путин присудил трем свердловчанам президентские гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации. «В соответствии с указом президента РФ присудить гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства: генеральному директору Свердловского государственного театра драмы Алексею Бадаеву и директору верхнесалдинской детской школы искусств Елене Суровой», — следует из распоряжения. Кроме этого, грант получил главный администратор Уральского государственного русского оркестра Сергей Шакирьянов. Президентские гранты выделены на развитие проектов общенационального значения, в свердловском театре деньги пойдут на постановку спектакля «Леопольдштадт». Директор школы искусств планирует создать передвижной выставочно-культурный комплекс, а Шакирьянов получил грант на музыкальный проект «Ожившие картины». Ранее URA.RU сообщало, что свердловским проектам выделили 100 миллионов из президентского фонда. Также агентство рассказывало о трех управленцах из Свердловской области, которые выиграли в конкурсе «Лидеры России».