Путин выдал свердловчанам президентские гранты на творчество

Владимир Путин выдал трем свердловчанам президентские гранты на развитие творческих проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин присудил трем свердловчанам президентские гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с указом президента РФ присудить гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства: генеральному директору Свердловского государственного театра драмы Алексею Бадаеву и директору верхнесалдинской детской школы искусств Елене Суровой», — следует из распоряжения. Кроме этого, грант получил главный администратор Уральского государственного русского оркестра Сергей Шакирьянов.

Президентские гранты выделены на развитие проектов общенационального значения, в свердловском театре деньги пойдут на постановку спектакля «Леопольдштадт». Директор школы искусств планирует создать передвижной выставочно-культурный комплекс, а Шакирьянов получил грант на музыкальный проект «Ожившие картины».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловским проектам выделили 100 миллионов из президентского фонда. Также агентство рассказывало о трех управленцах из Свердловской области, которые выиграли в конкурсе «Лидеры России».