Жительницу Сургута рейдеры лишили дачи

Несколько лет женщина не знала, что дача уже не ее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Сургута Татьяна Кошевич вынуждена через суд возвращать себе земельный участок в дачном кооперативе «Крылья Сургута», который оказался в собственности у посторонних людей. Об этом пострадавшая узнала, когда занялась вопросами приватизации участка.

«В июне 2019 года они [правление кооператива „Крылья Сургута“] у меня берут оплату за три прошедших года, дают справку на право приватизации. А оказывается, мой участок уже приватизирован. Но мне в правлении кооператива этого почему-то не сказали и приняли оплату. И только в этом году, когда я поехала вновь платить взносы за три минувших года и приватизировать землю, узнала, что участок уже не мой», — рассказала Кошевич URA.RU.

Женщина состоит в дачном кооперативе «Крылья Сургута» с 2005 года, где за ней числился земельный участок в шесть соток. Но после банкротства кооператива она осталась без имущества. Бывший председатель кооператива Омар Юсуфов не знает, как участок оказался в чужой собственности. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что и сам не знал о том, что участок приватизированный, когда выдавал справку и принимал оплату. «Она как раз пришла последние дни банкротства, когда с администрации кипы распоряжений шли к нам, и у нас сотрудницы [кооператива „Крылья Сургута“] просто оставляли документы, и я их подписывал. Там тысяча с лишним хозяйств, и за каждым не уследишь», — сообщил URA.RU Юсуфов.

Юристы уверяют, что данный случай не единичный с дачными кооперативами Сургута. Неоднократно дачники обращались за помощью в восстановлении прав на землю. «Когда кооперативы начали банкротить, приходили дачники, рассказывали, что, пользуясь случаем, председатели либо продали участки, либо себе оформляли. Сейчас только суд может все выяснить. Это больше, конечно, похоже на мошенничество, но почему-то полиция этим не занимается», — рассказал юрист Алексей Редькин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте начали массово банкротить дачные кооперативы. Это вызвано тем, что за кооперативами накопились большие долги перед ресурсоснабжающими компаниями.

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