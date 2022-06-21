Посол РФ: Лондон высокомерно обратился к Москве из-за наемников

21 июня 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Великобритания надеется на освобождение своих наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания направила России «высокомерную» ноту из-за приговора к смертной казни британских наемников. Об этом рассказал российской посол Великобритании Андрей Келин. «Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», — сказал Келин в эфире телеканала «Россия 24». В ДНР приговорили к смертной казни наемников, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает «Утро.ру». Речь идет о британцах Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Их обвинили в терроризме и попытках захвата власти. Великобритания собирается задействовать все возможные дипломатические каналы для спасения наемников. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не вмешиваться в судебную систему Донбасса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти приговоренные не имеют право на получение статуса военнопленных, передает RT. Иностранных наемников задержали в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является освобождение Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Великобритания направила России «высокомерную» ноту из-за приговора к смертной казни британских наемников. Об этом рассказал российской посол Великобритании Андрей Келин. «Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», — сказал Келин в эфире телеканала «Россия 24». В ДНР приговорили к смертной казни наемников, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает «Утро.ру». Речь идет о британцах Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Их обвинили в терроризме и попытках захвата власти. Великобритания собирается задействовать все возможные дипломатические каналы для спасения наемников. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не вмешиваться в судебную систему Донбасса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти приговоренные не имеют право на получение статуса военнопленных, передает RT. Иностранных наемников задержали в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью спецоперации является освобождение Донбасса.