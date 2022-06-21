ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе и разместили ракеты

21 июня 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Киев разместил РСЗО поблизости городской поликлиники в Одессе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения украинской территориальной обороны выгнали больных из поликлиники №29 Одессы и, разместившись в здании, установили поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В городской поликлинике Одессы № 29 дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — сказал Мизинцев в ходе брифинга. Генерал-полковник добавил, что огневые позиции ВСУ оборудованы также в центральной городской больнице Авдеевки и на территории Лисичанской областной психиатрической больницы в Приволье. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Ранее националисты развернули системы противовоздушной обороны (ПВО) на киностудии в Одессе. Кроме того, на химическом заводе «Азот» в Северодонецке Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских боевиков. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Подразделения украинской территориальной обороны выгнали больных из поликлиники №29 Одессы и, разместившись в здании, установили поблизости реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В городской поликлинике Одессы № 29 дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — сказал Мизинцев в ходе брифинга. Генерал-полковник добавил, что огневые позиции ВСУ оборудованы также в центральной городской больнице Авдеевки и на территории Лисичанской областной психиатрической больницы в Приволье. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Ранее националисты развернули системы противовоздушной обороны (ПВО) на киностудии в Одессе. Кроме того, на химическом заводе «Азот» в Северодонецке Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских боевиков. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских.