В Екатеринбурге закрываются супермаркеты «Елисей»

22 июня 2022 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге остался последний супермаркет «Елисей» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торговая сеть «Елисей» практически остановила работу в Екатеринбурге. В городе остались последний одноименный супермаркет и четыре гастронома «Елисейский». Все остальные точки закрыты из-за нерентабельности, рассказал владелец сети, бизнесмен Александр Оглоблин. «Фактически у нас осталось четыре гастронома. Магазин „Елисей“ на улице Юмашева мы считаем гастрономом, потому что продукты готовятся на месте и там представлен расширенный ассортимент. А также остался небольшой магазинчик на Шейнкмана, 7», — приводит «Коммерсант» слова Оглоблина. Предприниматель уточнил, что помещения бывших супермаркетов он уже сдал в аренду. В частности, точку на улице Бажова снимает сеть «Монетка». Решение закрыть «Елисеи» Оглоблин ранее связывал именно с давлением федеральных ритейлеров — местной сети, по его словам, сложно навязать конкуренцию крупным игрокам. Теперь бизнесмен планирует развивать гастрономы «Елисейский» и производство готовой еды «Фабрика еды Гебо». «Елисей» является одной из старейших уральских торговых сетей с собственным производством. Первый магазин был открыт в 2000 году. На 2019 год в Екатеринбурге насчитывалось 22 точки. После этого Оглоблин начал постепенно сокращать число супермаркетов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Торговая сеть «Елисей» практически остановила работу в Екатеринбурге. В городе остались последний одноименный супермаркет и четыре гастронома «Елисейский». Все остальные точки закрыты из-за нерентабельности, рассказал владелец сети, бизнесмен Александр Оглоблин. «Фактически у нас осталось четыре гастронома. Магазин „Елисей“ на улице Юмашева мы считаем гастрономом, потому что продукты готовятся на месте и там представлен расширенный ассортимент. А также остался небольшой магазинчик на Шейнкмана, 7», — приводит «Коммерсант» слова Оглоблина. Предприниматель уточнил, что помещения бывших супермаркетов он уже сдал в аренду. В частности, точку на улице Бажова снимает сеть «Монетка». Решение закрыть «Елисеи» Оглоблин ранее связывал именно с давлением федеральных ритейлеров — местной сети, по его словам, сложно навязать конкуренцию крупным игрокам. Теперь бизнесмен планирует развивать гастрономы «Елисейский» и производство готовой еды «Фабрика еды Гебо». «Елисей» является одной из старейших уральских торговых сетей с собственным производством. Первый магазин был открыт в 2000 году. На 2019 год в Екатеринбурге насчитывалось 22 точки. После этого Оглоблин начал постепенно сокращать число супермаркетов.