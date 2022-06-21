Тюменцам продали потроха зараженных лейкозом коров

Органы больных коров реализовали покупателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сельхозкооператив «Исеть» (село Солобоево, Тюменская область) поставил на рынки Тюмени субпродукты от коров, зараженных лейкозом, после чего продукция была реализована покупателям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«Проведено наблюдение за соблюдением требований ветеринарного контроля в отношении кооператива „Исеть“. Юрлицо оказывает услуги по забою крупного рогатого скота. Установлено, что на убой поступило девять голов скота, инфицированного лейкозом. Выработанные органы направлены для реализации на продовольственные рынки Тюмени», — рассказали URA.RU в управлении Россельхознадзора.

Килограммы сердца, печени, легких и селезенок коров с онкологией продали тюменцам. Нарушение нашли в июне, а поставки совершили в мае, поэтому изъять продукцию уже было невозможно.

Юрлицо получило предостережение. Как пояснили в Россельхознадзоре, продукция, которую купили тюменцы, не несет опасности для человека. Заразиться лейкозом от скота можно, но лишь употребляя в пищу молоко или мясо. Через органы коров болезнь не передается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области детей-сирот кормили опасной рыбой. Две недели воспитанники школы-интерната в Ишиме питались сельдью неизвестного происхождения.