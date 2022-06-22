Жена арестованного главы института УрФУ заявила об утечках ФСБ. «Постыдная попытка запугать»

23 июня 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов остается в СИЗО по обвинению в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Видео и фото из квартиры арестованного директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова, которые оказались в распоряжении telegram-каналов, были сняты сотрудниками правоохранительных органов. Об этом URA.RU заявила супруга обвиняемого Дарья. По мнению женщины, эти утечки являются попыткой надавить на Шурманова и запугать его семью. Вечером 22 июня в telegram-канале Mash появилась запись обысков в квартире Шурманова. В подписи к видео авторы канала со ссылкой на анонимные источники заявили, что директору института принадлежат несколько элитных объектов недвижимости, включая апартаменты в Дубае, и коллекция роскошных вещей. Дарья Шурманова настаивает, что ролик был записан силовиками. «Видео, которое я увидела в посте, было снято правоохранительными органами. Как оно попало в telegram-канал, мне неизвестно. Журналисты — всеядны, а вот люди в форме меня искренне удивили. Видимо, так, по их мнению, выглядит достоинство. Текст под видео — откровенная ложь. И тем, кому будет интересна правда, а не эта липа — я могу по пунктам все доказать. Все эти действия, вбросы, ложь — попытка надавить на общественное мнение, настроив людей против Жени», — эмоционально поделилась Шурманова. «А помимо этого, это еще и постыдная попытка запугать троих наших детей и меня, женщину в положении. Да, вот в таком дичайшем стрессе, почти истерике я сообщаю миру о том, что жду ребенка, — призналась девушка. — Будем добиваться, чтобы все причастные к этой травле были наказаны. Судьба их уже наказала». Евгения Шурманова задержали на рабочем месте 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Суд отправил Шурманова в СИЗО до 8 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Видео и фото из квартиры арестованного директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова, которые оказались в распоряжении telegram-каналов, были сняты сотрудниками правоохранительных органов. Об этом URA.RU заявила супруга обвиняемого Дарья. По мнению женщины, эти утечки являются попыткой надавить на Шурманова и запугать его семью. Вечером 22 июня в telegram-канале Mash появилась запись обысков в квартире Шурманова. В подписи к видео авторы канала со ссылкой на анонимные источники заявили, что директору института принадлежат несколько элитных объектов недвижимости, включая апартаменты в Дубае, и коллекция роскошных вещей. Дарья Шурманова настаивает, что ролик был записан силовиками. «Видео, которое я увидела в посте, было снято правоохранительными органами. Как оно попало в telegram-канал, мне неизвестно. Журналисты — всеядны, а вот люди в форме меня искренне удивили. Видимо, так, по их мнению, выглядит достоинство. Текст под видео — откровенная ложь. И тем, кому будет интересна правда, а не эта липа — я могу по пунктам все доказать. Все эти действия, вбросы, ложь — попытка надавить на общественное мнение, настроив людей против Жени», — эмоционально поделилась Шурманова. «А помимо этого, это еще и постыдная попытка запугать троих наших детей и меня, женщину в положении. Да, вот в таком дичайшем стрессе, почти истерике я сообщаю миру о том, что жду ребенка, — призналась девушка. — Будем добиваться, чтобы все причастные к этой травле были наказаны. Судьба их уже наказала». Евгения Шурманова задержали на рабочем месте 15 июня. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Суд отправил Шурманова в СИЗО до 8 августа.