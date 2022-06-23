Пермские ученые нашли способ получать больше электроэнергии

Пермские ученые создали нейросеть, которая помогает тестировать системы газотурбинных электростанций Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали искусственную нейросеть, которая тестирует газотурбинные электростанции. Разработка поможет ускорить работу систем электроснабжения и повысить качество выработки электричества.

«Чтобы повысить качество выработки электроэнергии, специалисты проводят моделирование систем электроснабжения, используя классические модели. Но они действуют недостаточно быстро, и поэтому тестировать с их помощью различные алгоритмы управления неудобно и долго. Ученые Пермского Политеха предложили использовать для этого предварительно обученные нейросети», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Нейросеть сокращает время теста системы электростанции и помогает получить нужные данные для ее тонкой настройки. Благодаря этому снижаются риски выхода системы из строя и увеличивается выработка электроэнергии. Новый программно-моделирующий комплекс называется «Нейродин». По словам ученых ПНИПУ, он может заменить иностранные программные аналоги, например, MATLAB-Simulink.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.