Мужчина вынес пенсионерку из горящей квартиры на свежий воздух Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Тавды (Свердловская область) Александр Макаров вечером 21 июня 2022 года вынес на улицу из горящих квартир пожилых женщин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Поднявшись на 3 этаж Александр вошел в горящую квартиру, где обнаружил престарелую женщину и эвакуировал ее на свежий воздух. Жительница квартиры не смогла пояснить есть ли еще кто-то. Тогда Александр Алексеевич, сменив полотенце вновь вернулся в квартиру и обследовал все помещения. Убедившись, что в квартире людей нет Александр Макаров поднялся на верхние этажи. В одной из квартир 4 этажа также проживает пожилая женщина, которая не могла самостоятельно выйти, ее Александр Алексеевич тоже вывел на улицу. В этот момент приехали пожарные», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС уточнили, что по приезду пожарных, Макаров отошел в сторону, чтобы не мешать профессионалам. Также он не рассказал о своем героическом поступке. «В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о поощрении неравнодушного гражданина», — резюмировала пресс-служба ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС