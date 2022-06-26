Минобороны: армия РФ уничтожила 10 взводов РСЗО

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ВКС РФ уничтожили 10 взводов украинских РСЗО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия поразила 10 взводов украинских Ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС РФ на Донецком направлении поражены десять украинских взводов РСЗО. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 363 БЛА и 3 809 единиц бронетехники ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

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Российская армия поразила 10 взводов украинских Ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС РФ на Донецком направлении поражены десять украинских взводов РСЗО. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 363 БЛА и 3 809 единиц бронетехники ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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