Минобороны: армия РФ уничтожила 10 взводов РСЗО

ВКС РФ уничтожили 10 взводов украинских РСЗО Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия поразила 10 взводов украинских Ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС РФ на Донецком направлении поражены десять украинских взводов РСЗО. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 363 БЛА и 3 809 единиц бронетехники ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!