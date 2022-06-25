Фигуры классиков в модных нарядах вызвали негодование югорчан в соцсетях Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Нижневартовска (ХМАО) возмутили фигуры писателей-классиков в модных нарядах, установленные организаторами Дня молодежи. Пост с обвинениями организаторов акции в скрытой ЛГБТ-пропаганде появился в группе «Инцидент / Нижневартовск / ХМАО» в соцсети «ВКонтакте», в то же время, далеко не все комментаторы согласны с автором поста.

«Вы там уже в конец ополоумели что ли? Судя по оформлению набережной они надеялись тайком незаметно продвигать среди молодежи ЛГБТ, что юношество [примет] вот это непотребство и станет равняться на ваши представления о мужественности?» — пишет Анна Новикова (пунктуация и орфография сохранены).

«У нас в стране пропаганда ЛГБТ запрещена! Эти фото Маяковского надо донести до президента!» — комментирует увиденное Анна Боярова. «Это на фоне развития патриотизма у детей — еженедельное поднятие флага и знание своего гимна?» — спрашивает Анастасия Телегина. «Мы, когда увидели это, были в шоке. Президенту бы это показать, а лучше начать с [губернатора ХМАО Натальи] Комаровой», — поддерживает неизвестный пользователь.

«А мне нравится, между прочим сам Маяковский отличался дерзостью и на встречах с читателями любил юморить», — вступается за организаторов пользователь под ником Семен Катц. «Маяковский в шортах — это плохо?» — интересуется Эдуард Берг. «Я даже ближе подошел. Что, в треники растянутые их одеть?» — спрашивает Егорка Знайкин.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители ХМАО осудили в соцсетях ЛГБТ-танец школьников Екатеринбурга. На инцидент обратил внимание общественности телеведущий Владимир Соловьев.

Фото: группа «Инцидент / Нижневартовск», ВК

Фото: группа «Инцидент / Нижневартовск», ВК

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