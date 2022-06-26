Тюменцы засняли акт вандализма в городском сквере. Видео

27 июня 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Компания молодых людей поломала дорожный знак Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюмени вандалы вырвали знак «Парковка для инвалидов» на парковке около сквера Николая Машарова. Это событие сняли на камеру, видеозапись с которой опубликовали в социальных сетях. «На парковке у сквера Николая Машарова компания молодых людей сломала знак парковки для инвалидов. Сначала один ударил по нему кулаком, потом второй сделал то же самое, а после и вовсе его сломал», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео несколько молодых людей выламывают парковочный знак, после чего один из них унес его к девушкам около скамейки. Через пару минут знак «Парковка для инвалидов» положили рядом с тем местом, где он стоял. URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени вандалы вырвали знак «Парковка для инвалидов» на парковке около сквера Николая Машарова. Это событие сняли на камеру, видеозапись с которой опубликовали в социальных сетях. «На парковке у сквера Николая Машарова компания молодых людей сломала знак парковки для инвалидов. Сначала один ударил по нему кулаком, потом второй сделал то же самое, а после и вовсе его сломал», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео несколько молодых людей выламывают парковочный знак, после чего один из них унес его к девушкам около скамейки. Через пару минут знак «Парковка для инвалидов» положили рядом с тем местом, где он стоял. URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается.