26 июня 2022
25 июня 2022
24 июня 2022

Тюменцы засняли акт вандализма в городском сквере. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, дорожный знак, парковка для инвалидов, парковка
Компания молодых людей поломала дорожный знак Фото:

В Тюмени вандалы вырвали знак «Парковка для инвалидов» на парковке около сквера Николая Машарова. Это событие сняли на камеру, видеозапись с которой опубликовали в социальных сетях.

«На парковке у сквера Николая Машарова компания молодых людей сломала знак парковки для инвалидов. Сначала один ударил по нему кулаком, потом второй сделал то же самое, а после и вовсе его сломал», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео несколько молодых людей выламывают парковочный знак, после чего один из них унес его к девушкам около скамейки. Через пару минут знак «Парковка для инвалидов» положили рядом с тем местом, где он стоял.

URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается.

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В Тюмени вандалы вырвали знак «Парковка для инвалидов» на парковке около сквера Николая Машарова. Это событие сняли на камеру, видеозапись с которой опубликовали в социальных сетях. «На парковке у сквера Николая Машарова компания молодых людей сломала знак парковки для инвалидов. Сначала один ударил по нему кулаком, потом второй сделал то же самое, а после и вовсе его сломал», — сообщил автор поста в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео несколько молодых людей выламывают парковочный знак, после чего один из них унес его к девушкам около скамейки. Через пару минут знак «Парковка для инвалидов» положили рядом с тем местом, где он стоял. URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации новости комментарий ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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