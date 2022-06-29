В Челябинской области подешевела загородная недвижимость

В Челябинской области средняя стоимость частного дома — 3,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области с апреля по июнь 2022 года частные дома подешевели на 13,8%. Такие данные сообщаются в исследовании федерального портала «Мир квартир».

«Упали цены сильнее всего в Крыму (—19,7%), Ульяновской (—17,5%), Свердловской (—17%), Новосибирской (—16%), Омской (—14,4%), Рязанской (—14,3%), Костромской (—14%) областях, Пермском крае (—14%), Челябинской (—13,8%) и Пензенской (—13,3%) областях. В среднем по всем регионам цены на дома в апреле—июне изменились снизились на 0,5%», — сообщается на портале.

На данный момент стоимость среднего частного дома в России составляет 5,5 млн рублей. В Челябинской области этот показатель составляет 3,5 млн рублей.

«Мир квартир» приводит данные по всей Челябинской области, с учетом сельских районов. В самом Челябинске стоимость новой загородной недвижимости за год выросла на 17,6%. По данным экспертов, это связано с удорожанием стройматериалов.