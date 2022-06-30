На трассе М-5 между Миассом и Чебаркулем продлили ограничения

Реверсивное движение на челябинском участке трассы М-5 в сторону Уфы продлили до 10 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи с продолжением работ расширению федеральной трассы М-5 «Урал» продлено ограничение движения на участке между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«На трассе М-5 „Урал“ от Чебаркуля в сторону Миасса идет капремонт с расширением полос движения с двух до четырех на участке 1780 км — 1790 км. Временное ограничение в виде снижения скорости и организации реверсивного движения (со светофорами) продлено до 10 июля 2022 года на участке 1782 км — 1783 км», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Водителей просят учесть изменившуюся схему движения, планируя маршрут до конца следующей недели. Автомобилисты считают этот узкий участок дороги, сжатый с двух сторон горными склонами, одним из самых аварийных в регионе. Конкурс на его расширение до четырех полос с начальной ценой более 1,2 млрд рублей объявили в конце 2021 года.