Свердловский бард усомнился в признании борща украинским. Скрин

02 июля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Лоза считает необъективным признание борща только украинским блюдом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский бард Юрий Лоза подвергнул сомнениям решение ЮНЕСКО признать борщ украинским блюдом. Об этом он заявил в собственном telegram-канале. «ЮНЕСКО внес украинский борщ в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите. Возник вопрос — как они собираются особо защищать украинский борщ? Запретят его варить в других странах или введут наказание, если перед словом „борщ“ не будет „украинский“?», — написал бард. Бард подчеркнул, что борщ бывает разным не только в нескольких странах, но и у каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления борща. «И какой именно можно признать исключительно украинским, никто не знает. Короче, сами не знают, чего хотят», — закончил певец. ЮНЕСКО признала борщ — украинским блюдом первого июля. Она взяла его под защиту, как нематериальное культурное наследие. В соцсетях над таким решением посмеялись. Скрин поста Лозы в telegram Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский бард Юрий Лоза подвергнул сомнениям решение ЮНЕСКО признать борщ украинским блюдом. Об этом он заявил в собственном telegram-канале. «ЮНЕСКО внес украинский борщ в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите. Возник вопрос — как они собираются особо защищать украинский борщ? Запретят его варить в других странах или введут наказание, если перед словом „борщ“ не будет „украинский“?», — написал бард. Бард подчеркнул, что борщ бывает разным не только в нескольких странах, но и у каждой хозяйки есть собственный рецепт приготовления борща. «И какой именно можно признать исключительно украинским, никто не знает. Короче, сами не знают, чего хотят», — закончил певец. ЮНЕСКО признала борщ — украинским блюдом первого июля. Она взяла его под защиту, как нематериальное культурное наследие. В соцсетях над таким решением посмеялись.