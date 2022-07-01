В соцсетях посмеялись над ЮНЕСКО, признавшая борщ украинским. «Надо еще докторскую колбасу защитить»

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Новое кафе
ЮНЕСКО признала борщ украинским блюдом Фото:

Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на решение ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. Россияне предложили ЮНЕСКО защитить докторскую колбасу.

«Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межгосударственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины элемент „Культура приготовления украинского борща“ внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в немедленной защите», — рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Пользователи считают, что борщ не является уникальным блюдом
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Пользователи шутят про сало
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Кто-то предлагает срочно защитить докторскую
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Пользователи не понимают решение ЮНЕСКО
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Люди оценивают, из чего сделан борщ
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Кто-то предлагает причислять Украине деньги за авторские права
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Кто-то не понимает, от чего нужно охранять борщ
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Точку в вопросе принадлежности борща поставил герой мема про борщ с капусткой Никита Литвинков. В разговоре с LIFE он заявил, что борщ принадлежит ему.

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Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на решение ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. Россияне предложили ЮНЕСКО защитить докторскую колбасу. «Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межгосударственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины элемент „Культура приготовления украинского борща“ внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в немедленной защите», — рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Точку в вопросе принадлежности борща поставил герой мема про борщ с капусткой Никита Литвинков. В разговоре с LIFE он заявил, что борщ принадлежит ему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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