Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на решение ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. Россияне предложили ЮНЕСКО защитить докторскую колбасу.
«Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межгосударственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины элемент „Культура приготовления украинского борща“ внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в немедленной защите», — рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Пользователи считают, что борщ не является уникальным блюдом
Фото: скрин Telegram
Пользователи шутят про сало
Фото: скрин Telegram
Кто-то предлагает срочно защитить докторскую
Фото: скрин Telegram
Пользователи не понимают решение ЮНЕСКО
Фото: скрин Telegram
Люди оценивают, из чего сделан борщ
Фото: скрин Telegram
Кто-то предлагает причислять Украине деньги за авторские права
Фото: скрин Twitter (заблокирован в РФ)
Кто-то не понимает, от чего нужно охранять борщ
Фото: скрин Telegram
Точку в вопросе принадлежности борща поставил герой мема про борщ с капусткой Никита Литвинков. В разговоре с LIFE он заявил, что борщ принадлежит ему.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на решение ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. Россияне предложили ЮНЕСКО защитить докторскую колбасу. «Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межгосударственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины элемент „Культура приготовления украинского борща“ внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в немедленной защите», — рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Точку в вопросе принадлежности борща поставил герой мема про борщ с капусткой Никита Литвинков. В разговоре с LIFE он заявил, что борщ принадлежит ему.