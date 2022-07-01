01 июля 2022

Челябинец сбежал из диспансера на рыбалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., рыболов
Из-за поиска мужчины возле поселка перекрыли все дороги Фото:

Из диспансера поселка Южный Саткинского района Челябинской области на рыбалку сбежал 68-летний пациент. Его удалось обнаружить лишь к вечеру следующего дня. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.

«Вчера до позднего вечера спасатели Златоустовского отряда областной ПСС, сотрудники полиции, пожарной охраны, ОМОНа, кинологический расчет и добровольцы из местных жителей искали пациента диспансера, расположенного в п. Южный Саткинского района, который сбежал на рыбалку. И хоть до ближайшей реки всего два километра, перекрывать пришлось все дороги от п. Южный до п. Черная речка», — уточнили на официальной странице пресс-службы ведомства «ВКонтакте».

По данным спасателей, за сутки были обследованы лесные тропы и проселочные дороги, а также местная трасса. Кроме того, они опрашивали всех местных жителей.

Мужчина был обнаружен в девятом часу вечера в 16 километрах от места побега. Как он там оказался и сумел переночевать в лесу, пациент не помнит. Он лишь заявил, что устал и больше на рыбалку не пойдет.

В пресс-службе ПСС добавили, что мужчина нашел лазейку в заборе лечебного учреждения. Его эвакуировали из леса и передали лечащему врачу.

Мужчину искали около суток
Пациент ушел на 16 км от места побега

Для поиска были перекрыты все окрестные дороги

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Из диспансера поселка Южный Саткинского района Челябинской области на рыбалку сбежал 68-летний пациент. Его удалось обнаружить лишь к вечеру следующего дня. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «Вчера до позднего вечера спасатели Златоустовского отряда областной ПСС, сотрудники полиции, пожарной охраны, ОМОНа, кинологический расчет и добровольцы из местных жителей искали пациента диспансера, расположенного в п. Южный Саткинского района, который сбежал на рыбалку. И хоть до ближайшей реки всего два километра, перекрывать пришлось все дороги от п. Южный до п. Черная речка», — уточнили на официальной странице пресс-службы ведомства «ВКонтакте». По данным спасателей, за сутки были обследованы лесные тропы и проселочные дороги, а также местная трасса. Кроме того, они опрашивали всех местных жителей. Мужчина был обнаружен в девятом часу вечера в 16 километрах от места побега. Как он там оказался и сумел переночевать в лесу, пациент не помнит. Он лишь заявил, что устал и больше на рыбалку не пойдет. В пресс-службе ПСС добавили, что мужчина нашел лазейку в заборе лечебного учреждения. Его эвакуировали из леса и передали лечащему врачу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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