Из диспансера поселка Южный Саткинского района Челябинской области на рыбалку сбежал 68-летний пациент. Его удалось обнаружить лишь к вечеру следующего дня. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.
«Вчера до позднего вечера спасатели Златоустовского отряда областной ПСС, сотрудники полиции, пожарной охраны, ОМОНа, кинологический расчет и добровольцы из местных жителей искали пациента диспансера, расположенного в п. Южный Саткинского района, который сбежал на рыбалку. И хоть до ближайшей реки всего два километра, перекрывать пришлось все дороги от п. Южный до п. Черная речка», — уточнили на официальной странице пресс-службы ведомства «ВКонтакте».
По данным спасателей, за сутки были обследованы лесные тропы и проселочные дороги, а также местная трасса. Кроме того, они опрашивали всех местных жителей.
Мужчина был обнаружен в девятом часу вечера в 16 километрах от места побега. Как он там оказался и сумел переночевать в лесу, пациент не помнит. Он лишь заявил, что устал и больше на рыбалку не пойдет.
В пресс-службе ПСС добавили, что мужчина нашел лазейку в заборе лечебного учреждения. Его эвакуировали из леса и передали лечащему врачу.
Мужчину искали около суток
Фото с официальной страницы пресс-службы ПСС «ВКонтакте»
Пациент ушел на 16 км от места побега
Фото с официальной страницы пресс-службы ПСС «ВКонтакте»
Для поиска были перекрыты все окрестные дороги
Фото с официальной страницы пресс-службы ПСС «ВКонтакте»
Из диспансера поселка Южный Саткинского района Челябинской области на рыбалку сбежал 68-летний пациент. Его удалось обнаружить лишь к вечеру следующего дня. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «Вчера до позднего вечера спасатели Златоустовского отряда областной ПСС, сотрудники полиции, пожарной охраны, ОМОНа, кинологический расчет и добровольцы из местных жителей искали пациента диспансера, расположенного в п. Южный Саткинского района, который сбежал на рыбалку. И хоть до ближайшей реки всего два километра, перекрывать пришлось все дороги от п. Южный до п. Черная речка», — уточнили на официальной странице пресс-службы ведомства «ВКонтакте». По данным спасателей, за сутки были обследованы лесные тропы и проселочные дороги, а также местная трасса. Кроме того, они опрашивали всех местных жителей. Мужчина был обнаружен в девятом часу вечера в 16 километрах от места побега. Как он там оказался и сумел переночевать в лесу, пациент не помнит. Он лишь заявил, что устал и больше на рыбалку не пойдет. В пресс-службе ПСС добавили, что мужчина нашел лазейку в заборе лечебного учреждения. Его эвакуировали из леса и передали лечащему врачу.