Ландшафтный фестиваль в Губахе продлится до 8 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Губахе открылся ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». На закате зрителям показали балет «Свет погасшей звезды» в исполнении артистов Башкирского оперного театра. Фестиваль состоялся одиннадцатый раз, но только в этом году с момента пандемии по количеству зрителей не было ограничений. События фестиваля продлятся до 8 июля.

«В воскресенье, 3 июля, программа фестиваля продолжится у кафе „Монблан“ на верхней точке горнолыжного курорта. Зрители увидят спектакль „Бегущие“ Челябинского театра танца. Он отлично впишется в „декорации“ горнолыжных подъемников», — рассказала председатель оргкомитета фестиваля Мария Коновалова.

В этом году на горе Крестовой смогли собраться тысячи зрителей, как в допандемийное время. Погода в день открытия была хорошая — организаторы специально изучили метеопрогнозы. В течение недели театры из разных регионов России, в том числе губахинский театр-студия «Доминанта», поставят спектакли в живописных локациях Рудянского споя, Широковского водохранилища, поселка Верхняя Губаха. Впервые будет задействована площадка на самой вершине горы Крестовой. Молодежный театр «Доминанта» покажет спектакль «КУБ», посвященный шахтерам, на новой площадке — у входа в настоящую когда-то действовавшую шахту.

Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти присвоили проекту «Новая Губаха» статус приоритетного. До конца 2025 года там появится Парк троллеев (спуск по круто натянутым тросам или веревкам с помощью блоков или карабинов), будет построен большой гостиничный комплекс не ниже трех звезд, банный СПА-комплекс и новые сооружения. В результате количество гостей увеличится в два раза, до 300 человек в год.

Башкирский оперный театр показал балет «Свет погасшей звезды» на закате Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В этом году на горе Крестовой смогли собраться тысячи зрителей, как в допандемийное время Фото: Сергей Русанов © URA.RU

События фестиваля продлятся до 8 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В течение недели театры из разных регионов России поставят спектакли в живописных локациях Рудянского споя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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