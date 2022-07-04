Медведев посоветовал Зеленскому вспомнить Цицерона

04 июля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Председатель Совфеда РФ Дмитрий Медведев пишет, что Европа будет и дальше призывать Украину к войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Совфеда РФ Дмитрий Медведев сказал, что Зеленскому следует вспомнить Цицерона. Об этом он написал в своем telegram-канале. В частности Медведев отметил, что Запад, у которого «снесло крышу от вида чужой крови» будет и дальше призывать Украину к войне. А власти Украины, по его словам — будут продолжать играть в международную поддержку, проявляя решимость вернуть все потерянное. «Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit…», — уточнил он. Также Медведев отметил, что освобождение территории ЛНР — важное событие в ходе спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Председатель Совфеда РФ Дмитрий Медведев сказал, что Зеленскому следует вспомнить Цицерона. Об этом он написал в своем telegram-канале. В частности Медведев отметил, что Запад, у которого «снесло крышу от вида чужой крови» будет и дальше призывать Украину к войне. А власти Украины, по его словам — будут продолжать играть в международную поддержку, проявляя решимость вернуть все потерянное. «Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit…», — уточнил он. Также Медведев отметил, что освобождение территории ЛНР — важное событие в ходе спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину.