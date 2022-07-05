Депутат Госдумы объяснил новый законопроект о сервисах объявлений

Согласно новому законопроекту, онлайн-сервисы объявлений будут обязаны исполнить ряд требований, сообщили в «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ни один из онлайн-сервисов объявлений не должен уйти из России — в этом заключается главная цель нового законопроекта, который Госдума рассмотрит в первом чтении на заседании 5 июля. О новом законопроекте рассказал замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект „О внесении изменений в закон об информации, информационных технологиях и защите информации“, который вводит в правовое поле такую чувствительную среду, как онлайн-сервисы частных объявлений», — рассказал Горелкин. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Теперь онлайн-сервисы объявлений будут обязаны выполнять ряд требований, который раньше был только рекомендован к исполнению. По словам парламентария, эти требования достаточно просты в исполнении.

«В частности, это условие не допускать распространение противоправной информации, порочащей информации, соблюдать права и интересы граждан», — перечислил Горелкин. Также он обозначил требование разместить адрес электронной почты для взаимодействия с регулятором.

Кроме того, Антон Горелкин выделил ограничение доли иностранного участия. Он привел в пример «Авито», который принадлежит голландской компании. «Я напоминаю, Нидерланды — это страна, которая официально поставляет оружие украинскому режиму. В этой связи, с учетом тех конфликтов, которые сегодня происходят, мы просто обязаны наводить порядок и обеспечить защиту интересов наших граждан», — обратил особое внимание Горелкин.

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