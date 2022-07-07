Правительств РФ позаботилось о молодых ученых Екатеринбурга

08 июля 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

В УрФУ откроют пять молодежных лабораторий в рамках программы «Приоритет-2030» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральский федеральный университет (УрФУ) обзаведется пятью новыми лабораториями для молодых ученых. Специалисты будут заниматься наноустройствами, фотовольтаическими материалами и сплавами. Каждый центр получит деньги на развитие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения. «В университете откроют пять молодежных лабораторий при поддержке государственной программы „Приоритет-2030“. Коллективы этих лабораторий будут разрабатывать улучшенные функциональные наноматериалы, изучать историко-культурное наследие, исследовать органические структуры, создавать новые материалы. Каждый из центров получит на развитие 6 миллионов рублей», — рассказали в УрФУ. Сотрудники лаборатории УГИ (Уральский гуманитарный институт в УрФУ — прим.ред.) будут изучать социальную роль культурного наследия. «Результатами исследований станут реконструкция историко-культурного ландшафта Екатеринбурга. Будут созданы базы данных по объектам историко-культурного наследия городов Урала с визуализацией на интерактивной карте, а также онлайн-базы данных фольклорной и топонимической коллекций УрФУ», — отметили в вузе. Ранее URA.RU сообщало, что также выделены деньги на развитие Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Финансовая поддержка технологических проектов УМНОЦ будет производиться из федерального и регионального бюджетов. УМНОЦ планирует получить на развитие сумму в размере 475 миллионов рублей. Развитие науки в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский федеральный университет (УрФУ) обзаведется пятью новыми лабораториями для молодых ученых. Специалисты будут заниматься наноустройствами, фотовольтаическими материалами и сплавами. Каждый центр получит деньги на развитие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения. «В университете откроют пять молодежных лабораторий при поддержке государственной программы „Приоритет-2030“. Коллективы этих лабораторий будут разрабатывать улучшенные функциональные наноматериалы, изучать историко-культурное наследие, исследовать органические структуры, создавать новые материалы. Каждый из центров получит на развитие 6 миллионов рублей», — рассказали в УрФУ. Сотрудники лаборатории УГИ (Уральский гуманитарный институт в УрФУ — прим.ред.) будут изучать социальную роль культурного наследия. «Результатами исследований станут реконструкция историко-культурного ландшафта Екатеринбурга. Будут созданы базы данных по объектам историко-культурного наследия городов Урала с визуализацией на интерактивной карте, а также онлайн-базы данных фольклорной и топонимической коллекций УрФУ», — отметили в вузе. Ранее URA.RU сообщало, что также выделены деньги на развитие Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Финансовая поддержка технологических проектов УМНОЦ будет производиться из федерального и регионального бюджетов. УМНОЦ планирует получить на развитие сумму в размере 475 миллионов рублей. Развитие науки в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.