Совет Федерации одобрил закон о спецмерах в экономике

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Заседание областной Думы. Курган, депутат, документы на подпись, чиновник, документы к совещанию
После согласования закона Советом Федерации его должен подписать президент РФ Фото:

Совет Федерации одобрил закон о специальных мерах обеспечения при проведении контртеррористических и других операций за рубежом. Также в связи с новыми правилами юридические лица не смогут отказываться от заключения некоторых контрактов.

«Согласно закону, при введении спецмер в экономике кабмин получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва», — говорится в материале РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, органами контртеррористических и воинскими формированиями и других операций за территорией России. На данный момент закон поступает на подпись президента.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что поправки не предполагают переориентировку гражданских предприятий под нужды армии. Он добавил, что возобновление деятельности производственных мощностей не означает перехода экономики РФ в военный режим.

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Совет Федерации одобрил закон о специальных мерах обеспечения при проведении контртеррористических и других операций за рубежом. Также в связи с новыми правилами юридические лица не смогут отказываться от заключения некоторых контрактов. «Согласно закону, при введении спецмер в экономике кабмин получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва», — говорится в материале РИА Новости. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, органами контртеррористических и воинскими формированиями и других операций за территорией России. На данный момент закон поступает на подпись президента. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что поправки не предполагают переориентировку гражданских предприятий под нужды армии. Он добавил, что возобновление деятельности производственных мощностей не означает перехода экономики РФ в военный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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