Совет Федерации одобрил закон о спецмерах в экономике

08 июля 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

После согласования закона Советом Федерации его должен подписать президент РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Совет Федерации одобрил закон о специальных мерах обеспечения при проведении контртеррористических и других операций за рубежом. Также в связи с новыми правилами юридические лица не смогут отказываться от заключения некоторых контрактов. «Согласно закону, при введении спецмер в экономике кабмин получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва», — говорится в материале РИА Новости. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, органами контртеррористических и воинскими формированиями и других операций за территорией России. На данный момент закон поступает на подпись президента. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что поправки не предполагают переориентировку гражданских предприятий под нужды армии. Он добавил, что возобновление деятельности производственных мощностей не означает перехода экономики РФ в военный режим. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Совет Федерации одобрил закон о специальных мерах обеспечения при проведении контртеррористических и других операций за рубежом. Также в связи с новыми правилами юридические лица не смогут отказываться от заключения некоторых контрактов. «Согласно закону, при введении спецмер в экономике кабмин получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва», — говорится в материале РИА Новости. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, органами контртеррористических и воинскими формированиями и других операций за территорией России. На данный момент закон поступает на подпись президента. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что поправки не предполагают переориентировку гражданских предприятий под нужды армии. Он добавил, что возобновление деятельности производственных мощностей не означает перехода экономики РФ в военный режим.