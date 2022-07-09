09 июля 2022
08 июля 2022

В пермских реках за день утонули два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, кама, спасатели, пляж, пермь
В Пермском крае за день на воде погибли два человека Фото:

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю 9 июля сообщили о двух происшествиях на воде с погибшими за прошедший день. Информация размещена на сайте управления.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Вишера в Красновишерском городском округе, <…> поступила информация о происшествии на реке Иньва в Кудымкарском городском округе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В обоих случаях имелись погибшие.

На реке Вишера человек утонул днем, около 16 часов. Тело погибшего из воды доставали трое спасателей. Происшествие на Иньве случилось в девятом часу вечера. На месте работали 16 сотрудников спецслужб.

Ранее URA.RU сообщало, что в реке Кама у поселка Харино в воде обнаружили тело человека. 16-летняя девушка утонула во время купания.

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Сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю 9 июля сообщили о двух происшествиях на воде с погибшими за прошедший день. Информация размещена на сайте управления. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Вишера в Красновишерском городском округе, <…> поступила информация о происшествии на реке Иньва в Кудымкарском городском округе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В обоих случаях имелись погибшие. На реке Вишера человек утонул днем, около 16 часов. Тело погибшего из воды доставали трое спасателей. Происшествие на Иньве случилось в девятом часу вечера. На месте работали 16 сотрудников спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что в реке Кама у поселка Харино в воде обнаружили тело человека. 16-летняя девушка утонула во время купания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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