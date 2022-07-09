В пермских реках за день утонули два человека

10 июля 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

В Пермском крае за день на воде погибли два человека Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю 9 июля сообщили о двух происшествиях на воде с погибшими за прошедший день. Информация размещена на сайте управления. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Вишера в Красновишерском городском округе, <…> поступила информация о происшествии на реке Иньва в Кудымкарском городском округе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В обоих случаях имелись погибшие. На реке Вишера человек утонул днем, около 16 часов. Тело погибшего из воды доставали трое спасателей. Происшествие на Иньве случилось в девятом часу вечера. На месте работали 16 сотрудников спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что в реке Кама у поселка Харино в воде обнаружили тело человека. 16-летняя девушка утонула во время купания. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Пермскому краю 9 июля сообщили о двух происшествиях на воде с погибшими за прошедший день. Информация размещена на сайте управления. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на реке Вишера в Красновишерском городском округе, <…> поступила информация о происшествии на реке Иньва в Кудымкарском городском округе», — сообщили в пресс-службе ведомства. В обоих случаях имелись погибшие. На реке Вишера человек утонул днем, около 16 часов. Тело погибшего из воды доставали трое спасателей. Происшествие на Иньве случилось в девятом часу вечера. На месте работали 16 сотрудников спецслужб. Ранее URA.RU сообщало, что в реке Кама у поселка Харино в воде обнаружили тело человека. 16-летняя девушка утонула во время купания.