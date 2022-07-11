На Украине погиб рядовой из Пермского края

Соликамск прощается с рядовым Николаем Собяниным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Соликамска (Пермский край) Николай Собянин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили власти города.

«Во время спецоперации на Украине трагически погиб рядовой Собянин Николай Дмитриевич. Николай Собянин родился 23 июня 2001 года в городе Соликамске. После окончания школы поступил в Соликамский технологический колледж, откуда в 2021 году был призван на срочную военную службу. После окончания которой служил по контракту», — сообщается на официальной странице Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится 12 июля в ДК завода «Урал». Администрация Соликамского городского округа выразила глубокие соболезнования родным и близким Николая Собянина.

Спецоперацию на территории Украины объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин. По его словам, это был вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса.