Армия РФ ликвидировала 180 бойцов ВСУ одним ударом

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Российская армия использовала высокоточные ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ударом высокоточным ракет ликвидировала 180 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“ уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса „Harpoon“ (Гарпун) производства США», — сообщили в Минобороны.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что на Украине давно выращивали националистов. Путин сообщил, что оккупация Украины не является целью России.

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Российская армия ударом высокоточным ракет ликвидировала 180 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“ уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса „Harpoon“ (Гарпун) производства США», — сообщили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что на Украине давно выращивали националистов. Путин сообщил, что оккупация Украины не является целью России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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