Армия РФ ликвидировала 180 бойцов ВСУ одним ударом

Российская армия ударом высокоточным ракет ликвидировала 180 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“ уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса „Harpoon“ (Гарпун) производства США», — сообщили в Минобороны.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что на Украине давно выращивали националистов. Путин сообщил, что оккупация Украины не является целью России.
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Российская армия ударом высокоточным ракет ликвидировала 180 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“ уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса „Harpoon“ (Гарпун) производства США», — сообщили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что на Украине давно выращивали националистов. Путин сообщил, что оккупация Украины не является целью России.