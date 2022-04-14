Пермяк почти год избивал детей и запирал их на ночь в кладовке

Девочки почти год терпели побои Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) 11 месяцев издевался над своей 9-летней дочерью и 16-летней падчерицей. Теперь девочки живут в детском доме, а мужчине дали тюремный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда.

«С сентября 2020 года по июль 2021 года мужчина, будучи пьяным, издевался над девочками. Он бил их разными предметами, запирал в кладовке, где они находились и спали. О том, что происходит в семье, стало известно от неравнодушных соседей», — рассказали в суде.

Девочек изъяли из семьи. Сейчас они находятся в детском доме. Мужчину признали виновным в совершении преступлений по двум статьям: в истязании детей, находящихся в зависимом от него положении, и в неисполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением. Ему дали три года и один месяц колонии. Кроме того, в пользу девочек был взыскан моральный вред — по 100 тысяч рублей каждой.

Ранее URA.RU рассказывало похожую историю. Жительница Перми несколько месяцев истязала дочь.