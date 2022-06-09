В Перми ребенок полгода терпел побои от приемной матери

В семье женщины проживало еще пятеро приемных детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае опекуну истязавшего приемного ребенка в течении полугода вынесли обвинительный приговор. Женщине грозит три года в исправительной колонии. Информация размещена на сайте Очерского суда Пермского края.

«8 июня 2022 года в Очерском районном суде Пермского края вынесен обвинительный приговор в отношении опекуна, длительное время истязавшего приемного ребенка, проживавшего в ее семье», — указано в информации пресс-службы районного суда. Доказано 12 эпизодов причинения страданий ребенку в период с января 2020 года по июль 2021 года.

Суд установил, что у опекуна было пятеро приемных детей и одного из них она избивала и совершала другие насильственные действия. В пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В сообщении также отметили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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