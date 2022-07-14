Пермские ученые пообещали избавить от дорожных пробок

Метод должен помочь управлять дорожным потоком и снизить количество заторов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В пермском вузе разработали метод, который поможет управлять дорожным потоком и снизит количество заторов и ДТП. У разработки нет аналогов в мире, заявили в пермском политехе. Регулировать дорожный поток планируют с помощью анализа информации с комплексов видеофиксации нарушений ПДД.

«Мы первыми в России использовали данные программно-технических комплексов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, для исследования транспортного потока и проанализировали с помощью этого метода его интенсивность. Нам удалось выяснить, как меняется интенсивность движения автомобилей в течение недели, и определить закономерности изменения транспортных потоков», — рассказывает руководитель проекта, профессор пермского политеха Михаил Бояршинов.

По словам ученых, их метод поможет прогнозировать движение автопотока и, главное, управлять работой светофоров для избежания пробок в городе. Этот подход они предлагают использовать при реконструкции улично-дорожной сети и проектировании новых магистралей.