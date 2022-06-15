Зубная паста подорожала на 10,9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермьстате подвели итоги изменения цен за май на непродовольственные товары. Сильнее всего выросли в цене хозяйственное мыло, пасты и зубные щетки.

«Заметный рост стоимости за месяц наблюдался на мыло хозяйственное (11,4%), пасты (10,9%) и щетки зубные (8,2%). При этом в целом цены на парфюмерно-косметические товары выросли лишь на 1,6%», — указано в статистике.

По данным аналитиков, сильно подорожала металлическая посуда — от 5 до 17%, отдельные бумажно-беловые товары — от 3-6%. Отмечалось увеличение цен на детские сорочки (7,6%), кровати для новорожденных (6,8%), колготки женские (6,4%).

Цены на строительные материалы менялись в мае по-разному. Подорожал рубероид и цемент тарированный на 7%, на 2-3% — красный кирпич, краски масляные и мойки из нержавеющей стали. В то же время еврошифер, металлочерепица, ламинат, плитки керамические, обои, наоборот, подешевели — на 1-8%.

Снизились в мае цены на телевизоры (на 5,2%), компьютеры (на 3,9%), инструменты и оборудование (на 1,6%). Также подешевели жизненно необходимые лекарства. Уменьшилась стоимость супрастина (на 5%), амлодипина (на 3,5%), амброксола (на 2,6%), ксарелто (на 2,5%). Из медикаментов, не входящих в группу ЖНВЛП, подешевели канефрон Н, троксерутин, валидол, магне В6 (на 7-8%).

Если рассматривать динамику цен по группам товаров, то сильнее всего в Прикамье за месяц подорожали металлическая посуда и предметы домашнего обихода из металла, товары для животных и чулочно-носочные изделия. Подешевели телерадиотовары, телефоны, компьютеры и бытовая техника.

В инфографике приведена динамика цен: на сколько процентов в мае выросла или снизилась цена товаров по сравнению с апрелем

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко подешевели яйца и сахар. А в магазинах сетевого гиганта нашелся очень дешевый популярный продукт.

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