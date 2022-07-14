Пермяки простились с росгвардейцем, погибшем на Украине

Жители Березников простились с погибшим в торжественной обстановке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Березники Пермского края 15 июля простились с Александром Ильиных, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в официальной группе администрации Березников в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш земляк до последней минуты жизни оставался верен военной профессии. Больше 15 лет служил в Федеральной службе войск национальной гвардии в городе Березники. Умел решать сложные задачи и добиваться максимальных результатов. Неоднократно ездил в служебные командировки в Северный Кавказ», — сообщают в администрации.

Александр Ильиных был награжден двумя медалями — «Жукова» и «За боевое содружество». Прощание с погибшим прошло в Березниковском драматическом театре, в торжественной обстановке.

24 февраля началась спецоперация на Украине, которая, по словам правительства РФ, является вынужденной. Главная цель — денацификация и демилитаризация Украины и помощь жителям Донбасса.

На прощание пришло много людей Фото предоставлено администрацией города Березники