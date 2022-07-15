Старые дома пойдут под снос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске под новый жилой комплекс снесут старый квартал Киргородка, построенный в послевоенные годы для сотрудников Челябинского тракторного завода. Об утверждении соответствующей документации по планировке территории в районе Киргородка, предложенной компанией «УралАртСтрой», сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Горького, Салютной, Артиллерийской в Тракторозаводском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Двухэтажные дома Киргородка, которые возводили еще в 40-50 годы, сменят современные многоэтажки. Общая площадь под реновацию в Тракторозаводском районе составляет 56,2 гектара. Площадь застройки нового жилого комплекса — 270 тысяч квадратных метров жилья. Проект предусматривает возведение высоток до 18 этажей, также на территории появятся или будут отремонтированы все социально-значимые объекты. Так, на территории будут построены школа на 1250 мест и детский сад на 220 мест. Еще два детских сада отремонтируют.

Реновацию территории планировали провести еще в 2019 году. Инициатором новой планировки территории в границах улиц Салютной, Артиллерийской, Правдухина и Горького выступала Компания «УралАртСтрой». За это время девелопер уже расселил ветхо-аварийный дом и построил на месте здания многоэтажное здание.

Теперь же застройщик «УралАртСтрой» возведет первую очередь домов между улиц Правдухина и Салютной. Строительство первого дома начнется в этом году, ввести здание в эксплуатацию планируется к концу 2023 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам