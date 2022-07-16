16 июля 2022
15 июля 2022

Водолазы обнаружили тело пермяка, который спасал тонущую семью

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Инцидент произошел на воде 16 июля Фото:

Водолазы-спасатели на реке Чусовая обнаружили тело утонувшего мужчины, который пытался спасти свою семью. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«17 июля 2022 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация об извлечении водолазами Пермской краевой службы спасения из реки Чусовая тела мужчины», — написано на сайте ведомства. О судьбе его жены и малолетнего ребенка до сих пор ничего не известно. Поиски продолжаются.

По предварительной версии отец прыгнул на помощь утопающим жене и ребенку — их выбросило за борт, когда судно подкинуло на волне. По данным издания Properm в заведенной моторной лодке осталась девочка (еще один ребенок). «Очевидцы трагедии, проезжавшие мимо, на катере смогли пришвартовать лодку и спасти ребенка», — сообщают СМИ.

О том, что в Кунгурском муниципальном округе на реке Сылва вечером 16 июля утонул 59-летний мужчина, URA.RU писало ранее. Мужчину из реки доставали очевидцы. А несколькими днями ранее на Мотовилихинском пруду в Перми утонул 11-летний мальчик. Информацию о случившемся сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

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Водолазы-спасатели на реке Чусовая обнаружили тело утонувшего мужчины, который пытался спасти свою семью. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. «17 июля 2022 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация об извлечении водолазами Пермской краевой службы спасения из реки Чусовая тела мужчины», — написано на сайте ведомства. О судьбе его жены и малолетнего ребенка до сих пор ничего не известно. Поиски продолжаются. По предварительной версии отец прыгнул на помощь утопающим жене и ребенку — их выбросило за борт, когда судно подкинуло на волне. По данным издания Properm в заведенной моторной лодке осталась девочка (еще один ребенок). «Очевидцы трагедии, проезжавшие мимо, на катере смогли пришвартовать лодку и спасти ребенка», — сообщают СМИ. О том, что в Кунгурском муниципальном округе на реке Сылва вечером 16 июля утонул 59-летний мужчина, URA.RU писало ранее. Мужчину из реки доставали очевидцы. А несколькими днями ранее на Мотовилихинском пруду в Перми утонул 11-летний мальчик. Информацию о случившемся сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
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