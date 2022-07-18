На свердловском предприятии вводят ковидные ограничения

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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, айфон, депутат областной думы, депутат думы, масочный режим
На Североуральском бокситовом руднике вводят масочный режим Фото:
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Коронавирус COVID-19

Работники Североуральского бокситового рудника (СУБР) (Свердловская область) в воскресенье, 17 июля, получили рассылку в WhatsApp о том, что на предприятии вводятся ковидные ограничения. Сообщение, которое было направлено сотрудникам градообразующего предприятия, не было подписано.

«Прошу руководителей всех уровней взять на контроль исполнение данного указания. На местах осуществлять проверку соблюдения ковидных ограничений», — передает слова сотрудников «ПроСевероуральск.ru».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУБРа. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. В регионе продолжил действовать только масочный режим.

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Работники Североуральского бокситового рудника (СУБР) (Свердловская область) в воскресенье, 17 июля, получили рассылку в WhatsApp о том, что на предприятии вводятся ковидные ограничения. Сообщение, которое было направлено сотрудникам градообразующего предприятия, не было подписано. «Прошу руководителей всех уровней взять на контроль исполнение данного указания. На местах осуществлять проверку соблюдения ковидных ограничений», — передает слова сотрудников «ПроСевероуральск.ru». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУБРа. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил в регионе ограничения, введенные в пандемию коронавируса. В регионе продолжил действовать только масочный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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