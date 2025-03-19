Тайная сделка по скандальным выборам мэра Березовского срывается: причины недовольства депутатов

Депутаты гордумы Березовского (пригород Екатеринбурга), выступающие против переизбрания мэра Евгения Писцова, отказались поддерживать его даже при условии его скорого перехода в заксобрание. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с ходом консультаций.
Как сообщало агентство, в начале марта губернаторская резиденция, поддерживающая Писцова, предложила его оппонентам проголосовать за продление полномочий действующего главы под гарантии того, что Писцов весной 2026-го выдвинется в новый созыв заксобрания. При этом не было конкретики, пойдет Писцов по спискам «Единой России» или по округу. Коллизия в том, что по Березовскому округу от ЕР в заксо планирует переизбираться депутат Вячеслав Брозовский, которого областные чиновники считают идеологом выступления думы против Писцова (сам Брозовский это отрицает).
«Депутаты не готовы рассматривать такой сценарий, они возмущены. Дело в том, что некоторое время назад им обещали, что команда губернатора в скором времени предложит альтернативного кандидата. Но этого не произошло», — объясняет один из источников URA.RU. Переговоры, таким образом, опять в тупике.
Писцов продолжает занимать пост мэры. Победившая на выборах в конце января супруга его водителя Юлия Маслакова — технический кандидат, принимать присягу отказалась. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз — из-за того, что Писцову и поддерживающей его губернаторской резиденции не удавалось договориться с оппозицией. В команде губернатора уверены, что идеологом депутатского протеста является действующий депутат заксо от территории Вячеслав Брозовский (сам он это отрицает). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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