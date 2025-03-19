Екатеринбуржцы по низким ценам продают одежду популярных зарубежных брендов Zara, Bershka и Pull&Bear, ушедших с российского рынка в марте 2022 года, и тем самым присоединившихся к международным санкциям, которые ввели США и страны ЕС. Объявления опубликованы на сайте «Авито». Некоторые продавцы публикуют там вещи из новых, недоступных для жителей России, коллекций, а другие спешат избавиться от тех предметов гардероба, которые не подошли по размеру или покупались под особый случай.
Так, от бренда Zara можно купить пиджак за 500 рублей или джинсы за 700 рублей, по такой же цене продают и юбку. А ботильоны предлагают купить за 1500 рублей. Чаще всего в объявлениях пользователи указывают такую причину продажи: «купила, не надела ни разу». В других случаях одежду или обувь покупали для мероприятий или фотосессий.
Вещи из магазина Bershka продают реже, на сайте размещено 3,5 тысяч объявлений против 15,8 тысяч с одеждой из Zara. Однако покупателям также представлен широкий выбор штанов, кофт и юбок. Цены варьируются, можно найти, например, блузку за 300 рублей или брюки за 500 рублей.
Джинсы чаще всего продают из магазина Pull&Bear. Там штаны из мягкой ткани предлагают купить за 390 рублей. Однако есть и верхняя одежда, например, демисезонное пальто за 750 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Екатеринбурга по низким ценам продают технику, которая раньше стоила десятки тысяч. Например, Apple iPad mini раньше продавали от 13990 рублей. Сейчас на «Авито» эти планшеты продают от 600 рублей — в 23 раза дешевле.
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