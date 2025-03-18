В Екатеринбурге на ул. Чекистов, 5 временно закрылся центр «Миграцион», где постоянно огромные очереди на экзамен по русскому языку. При этом иностранцы продолжают ждать приема на крыльце и говорят, что их пускают по одному. Толпы регулярно атакуют и полицейский миграционный центр на Сулимова, 46, где занимать очередь приходится с раннего утра, передает корреспондент URA.RU.
В миграционном центре 18 марта были десятки человек, они хотели сдать отпечатки пальцев, получить патент или решить какие-то другие вопросы. Хотя учреждение открывается во восемь утра, некоторые приходят затемно. «Бывает целыми днями тут крутимся. Кто-то неделями не может получить талон. Мы уже и в четверг тут были, и в пятницу — простояли два-три часа, а потом ушли домой. <…> На отпечатки пальцев талонов почти не бывает. <…> Некоторые приходят сюда в четыре-пять утра и стоят у дверей», — рассказала женщина из Киргизии.
Другой мужчина, который вышел из душного помещения на улицу, стоял в очереди уже 10 часов (прежде это занимало два-три часа). «Я получил патент», — поделился собеседник.
В «Миграционе» переводят документы, проводят собеседование на знание русского языка, помогают с поиском жилья, страхованием и предоставляют юридические услуги. На двери написано: «Института здесь больше нет! Предварительной записи и приема нет!». В другом же объявлении говорится: «ЦОМ „Миграцион“ закрыт до 20.03.2025 включительно!»
«Мы стоим здесь в очереди на экзамен. Нам талон надо. Мы просто стоим, для очереди, просто займем», — сказали мужчины. На вопрос журналиста, зачем стоять, если на двери написано о закрытии, один из них ответил: «Если все жалуются, работают!» По их словам, в помещение людей якобы пускают по одному. На звонок корреспондента по телефону, который указан на сайте в «Миграциона», никто не ответил.
Как рассказал агентству Эмзар, сейчас в этом центре живая очередь. «У них в telegram-канале есть два номера телефона, по которым мы можем записаться на экзамен. И решили они сделать живую запись из-за того, что народ, некультурно, скажем так, начинает кричать. Ощущение, что здесь не живая очередь, а митинги какие-то. Людям естественно это не нравится. Поэтому те, кто там работает, решили это приостановить», — объяснил мужчина.
По его словам, в этом центре почти не отвечают на телефон, а у людей горят сроки. «Вот здесь, например, люди стоят в живой очереди. Собрали [в центре] человек 400, а потом каждый день вызывают по 30-50 из списка: каждый знает свой номер. Они приходят сюда, проходят собеседование на знание русского языка, а после чего получают талончик на экзамен, который тоже через неделю, естественно. Даже через две недели, три недели — это впритык по времени — они вынуждены ехать уже куда-нибудь, где попроще», — рассказал он. По словам Эмзара, мигранты стали уезжать для этого в другие города — Магнитогорск, Челябинск.
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