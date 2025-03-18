«У нее интоксикация»: жительница Екатеринбурга страшно отравилась после ужина в театре

Жительницу Екатеринбурга Дарью (имя изменено) положили в больницу с отравлением после того, как в буфете театра Музкомедии она съела брускетту с рыбой. Об этом URA.RU рассказал ее сын Михаил, который считает, что отравиться она могла именно там.
«В воскресенье [16 марта] мама с папой ходили на „Черта и девственницу“ в театр Музкомедии. В буфете купили брускетту с рыбой и помидорами. Теперь мама лежит в 40 больнице с жутким отравлением. У нее началась интоксикация, проблемы с печенью», — рассказал Михаил, отметив, что в тот промежуток времени Дарья больше ничего не ела.
По его словам, именно после прихода из театра его маме стало плохо — позже оказалось, что она отравилась. Диагноз он еще не знает — результаты анализов не пришли. Папа Михаила тоже съел брускетту и почувствовал себя неважно. «У него желудок оказался сильнее. Папа один день походил с болями в животе, а потом пришел в норму», — сказал он.
В свердловский Роспотребнадзор агентство направило письменный запрос. В пресс-службе театра Музкомедии не слышали об этой ситуации и отметили, что на качество еды в буфете гости не жаловались.
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