18 марта 2025

«У нее интоксикация»: жительница Екатеринбурга страшно отравилась после ужина в театре

Екатеринбурженка отравилась брускеттой с рыбой в театре Музкомедии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщине стало плохо после брускетты
Женщине стало плохо после брускетты Фото:

Жительницу Екатеринбурга Дарью (имя изменено) положили в больницу с отравлением после того, как в буфете театра Музкомедии она съела брускетту с рыбой. Об этом URA.RU рассказал ее сын Михаил, который считает, что отравиться она могла именно там.

«В воскресенье [16 марта] мама с папой ходили на „Черта и девственницу“ в театр Музкомедии. В буфете купили брускетту с рыбой и помидорами. Теперь мама лежит в 40 больнице с жутким отравлением. У нее началась интоксикация, проблемы с печенью», — рассказал Михаил, отметив, что в тот промежуток времени Дарья больше ничего не ела.

По его словам, именно после прихода из театра его маме стало плохо — позже оказалось, что она отравилась. Диагноз он еще не знает — результаты анализов не пришли. Папа Михаила тоже съел брускетту и почувствовал себя неважно. «У него желудок оказался сильнее. Папа один день походил с болями в животе, а потом пришел в норму», — сказал он.

В свердловский Роспотребнадзор агентство направило письменный запрос. В пресс-службе театра Музкомедии не слышали об этой ситуации и отметили, что на качество еды в буфете гости не жаловались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Екатеринбурга Дарью (имя изменено) положили в больницу с отравлением после того, как в буфете театра Музкомедии она съела брускетту с рыбой. Об этом URA.RU рассказал ее сын Михаил, который считает, что отравиться она могла именно там. «В воскресенье [16 марта] мама с папой ходили на „Черта и девственницу“ в театр Музкомедии. В буфете купили брускетту с рыбой и помидорами. Теперь мама лежит в 40 больнице с жутким отравлением. У нее началась интоксикация, проблемы с печенью», — рассказал Михаил, отметив, что в тот промежуток времени Дарья больше ничего не ела. По его словам, именно после прихода из театра его маме стало плохо — позже оказалось, что она отравилась. Диагноз он еще не знает — результаты анализов не пришли. Папа Михаила тоже съел брускетту и почувствовал себя неважно. «У него желудок оказался сильнее. Папа один день походил с болями в животе, а потом пришел в норму», — сказал он. В свердловский Роспотребнадзор агентство направило письменный запрос. В пресс-службе театра Музкомедии не слышали об этой ситуации и отметили, что на качество еды в буфете гости не жаловались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...