В Екатеринбурге продается кимоно из кожи питона, созданное для американской певицы Тины Тернер в единственном экземпляре. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Плащ был пошит для Тины Тернер. Единственный экземпляр в мире. Купила на аукционе в Милане», — написано в объявлении. Несмотря на цену в описании в десять тысяч евро (почти 900 тысяч рублей по курсу на момент новости), на сайте кимоно продается за 600 тысяч рублей.
Создал кимоно итальянский бренд Shiro, специализирующийся на кожаных изделиях из крокодила, питона, страуса и т.п. Тина Тернер — американская певица и танцовщица, обладательница восьми «Грэмми», носила титул «Королевы рок-н-ролла».
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