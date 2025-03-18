18 марта 2025

В Екатеринбурге продают кимоно за десять тысяч евро, сделанное для звезды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кимоно было сшито итальянским брендом
Кимоно было сшито итальянским брендом Фото:

В Екатеринбурге продается кимоно из кожи питона, созданное для американской певицы Тины Тернер в единственном экземпляре. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Плащ был пошит для Тины Тернер. Единственный экземпляр в мире. Купила на аукционе в Милане», — написано в объявлении. Несмотря на цену в описании в десять тысяч евро (почти 900 тысяч рублей по курсу на момент новости), на сайте кимоно продается за 600 тысяч рублей. 

Создал кимоно итальянский бренд Shiro, специализирующийся на кожаных изделиях из крокодила, питона, страуса и т.п. Тина Тернер — американская певица и танцовщица, обладательница восьми «Грэмми», носила титул «Королевы рок-н-ролла».

Вид кимоно
Вид кимоно
Фото:
Бирка со всеми данными
Бирка со всеми данными
Фото:
Внешний вид кимоно
Внешний вид кимоно
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В Екатеринбурге продается кимоно из кожи питона, созданное для американской певицы Тины Тернер в единственном экземпляре. Объявление появилось на сайте «Авито». «Плащ был пошит для Тины Тернер. Единственный экземпляр в мире. Купила на аукционе в Милане», — написано в объявлении. Несмотря на цену в описании в десять тысяч евро (почти 900 тысяч рублей по курсу на момент новости), на сайте кимоно продается за 600 тысяч рублей.  Создал кимоно итальянский бренд Shiro, специализирующийся на кожаных изделиях из крокодила, питона, страуса и т.п. Тина Тернер — американская певица и танцовщица, обладательница восьми «Грэмми», носила титул «Королевы рок-н-ролла».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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