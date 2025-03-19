Свердловский серийный убийца попытался вырваться на свободу

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
В нулевые Дмитрий Макаров получил большой срок (архивное фото) Фото:

Серийный убийца из Нижнего Тагила Дмитрий Макаров попытался досрочно освободиться из колонии. Однако его прошение было отклонено, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.

По данным агентства, Макаров родился в 1980 году. В нулевые его осудили по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Предположительно, первое убийство он совершил в тагильском доме на улице Коминтерна. Там был найден труп мужчины. Экспертиза показала, что его задушили.

После этого Макаров набросился на улице на прохожего, убил и отобрал у него деньги. Кроме того, Дмитрий занимался кражами и грабежами.

Первый приговор Макаров получил весной 2001-го. Тогда его приговорили к четырем годам в колонии строгого режима за умышленное причинение средней тяжести вреда и кражу. Через пару месяцев облсуд приговорил его к 25 годам лишения свободы за убийства. Позже по решению тагильского суда у Макарова конфисковали имущество. По данным источника, Макаров отбывал срок в Краснотурьинске, затем в Сосьве. Сейчас он, вероятно, находится в Нижнем Тагиле.

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Серийный убийца из Нижнего Тагила Дмитрий Макаров попытался досрочно освободиться из колонии. Однако его прошение было отклонено, сообщили URA.RU в Свердловском областном суде. По данным агентства, Макаров родился в 1980 году. В нулевые его осудили по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Предположительно, первое убийство он совершил в тагильском доме на улице Коминтерна. Там был найден труп мужчины. Экспертиза показала, что его задушили. После этого Макаров набросился на улице на прохожего, убил и отобрал у него деньги. Кроме того, Дмитрий занимался кражами и грабежами. Первый приговор Макаров получил весной 2001-го. Тогда его приговорили к четырем годам в колонии строгого режима за умышленное причинение средней тяжести вреда и кражу. Через пару месяцев облсуд приговорил его к 25 годам лишения свободы за убийства. Позже по решению тагильского суда у Макарова конфисковали имущество. По данным источника, Макаров отбывал срок в Краснотурьинске, затем в Сосьве. Сейчас он, вероятно, находится в Нижнем Тагиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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